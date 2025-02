“No tengo respuestas”, dice mamá de niña que murió luego de que le cayera marco de fútbol

La familia de Mariluz Silva, la niña que murió luego de que le cayera un marco de fútbol en la cabeza, pide respuestas.



Los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre en una escuela en Santa Marta de Siquirres, en Limón.

La menor de 12 años murió mientras jugaba en una actividad escolar. Ella estaba en sexto grado, a pocos días de graduarse (ver video adjunto de Telenoticias).

Según la mamá de Silva, ese día se encontraba emocionada porque iba a disfrutar de un convivio con sus compañeros, evento previo al final del curso lectivo y de su educación primaria.

​"Ese día íbamos a misa, la misa era a las 8:30 a. m. Estuvimos juntas de 8:30 a. m. a 10 a. m., que yo se la entregue a los maestros. Se despidió de mí con una linda sonrisa. Cuando me llamaron a las 2:30 p. m., ya la ambulancia iba pasando frente a mi casa. Uno nunca se espera algo así. El maestro me llamó y me dijo 'Katia, pasó un accidente'. Yo no quería creer que fuera mi Mari. No me quiso decir qué le pasó, solo que estaba perdiendo muchísima sangre.

"Le dije a la directora: ¿Qué le pasó a mi niña? Me respondió que no sabía nada, que a ella no le preguntara. Quisiera saber cómo fue ese accidente, hasta la fecha no tengo respuestas", dijo Katia Silva a 'Telenoticias'.