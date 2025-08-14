“No tengo miedo de desaparecer a nadie”: “Los boys” de Tony Peña aterrorizaban a vecinos

Con frases como “los voy a matar” o “no tengo miedo de desaparecer a nadie”, integrantes de la suborganización criminal conocida como “Los boys” de Tony Peña Russell, sembraban terror entre vecinos de Limón.

Según la investigación del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos intimidaban a familias enteras con armas de fuego, llamadas telefónicas y actos violentos.



Las amenazas, al parecer, eran dirigidas a abuelas, madres, hijos e hijas, e incluían actos como pasar frente a las casas con armas de grueso calibre, simular que apuntaban a las personas, irrumpir en las viviendas y realizar disparos al aire para provocar miedo.



Esta estructura criminal se formó tras la captura, en junio de 2024, de Tony Alexander Peña Russell, alias “La T” o “El Negro” y quien actualmente está en prisión preventiva. Posteriormente, tres de sus principales colaboradores se fugaron y dieron origen a “Los boys”, catalogados como un grupo de alta peligrosidad en la provincia de Limón, el cual era liderada por dos hermanos.

"El origen de los hechos se remonta a mayo de 2024, cuando, presuntamente, uno de los imputados manifestó palabras obscenas a una persona menor de edad vinculada a la familia de los ofendidos", indicó la Fiscalía.

El OIJ realizó este miércoles un amplio operativo para desarticular la agrupación, con seis allanamientos, cinco en el barrio Atlántida y uno en Los Lirios, que permitieron la detención de tres personas.

Entre los sospechosos figura un joven de apellido Doranth, de 19 años; un menor de 17 años, y un hombre de apellido Simmons, de 21. Todos son investigados por amenazas agravadas, sicariato y narcotráfico.



Durante las diligencias policiales se decomisaron cuatro armas de fuego: un fusil M4, dos pistolas calibre 9 mm y una escopeta de fabricación casera; además de municiones, droga en presentaciones tipo piedra-crack, cocaína y marihuana.



Las autoridades mantienen la investigación abierta para identificar a más integrantes de esta célula criminal.



Todos los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.