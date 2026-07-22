No solo licor y cigarrillos: el contrabando de cosméticos aumenta

El contrabando de cosméticos crece en el país y se convierte en un dolor de cabeza para las autoridades.

En Costa Rica, el contrabando ya no se limita únicamente al ingreso ilegal de licor y cigarrillos. Las autoridades del Ministerio de Hacienda advierten que los productos cosméticos se han convertido en uno de los principales desafíos para el combate de este delito (ver video adjunto en la portada).



El jueves 2 de julio la Policía de Control Fiscal decomisó más de 5.400 unidades de cosméticos sin registro sanitario y retuvo 1.123 artículos adicionales cerca del mercado "La Coca-Cola", en el centro de San José. Estos productos ingresan sin cumplir con los controles aduaneros, sanitarios y tributarios establecidos por la legislación nacional.



Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para adquirir cosméticos únicamente en comercios autorizados y verificar la procedencia de los productos, con el fin de proteger la salud de los consumidores y contribuir a combatir el comercio ilícito que continúa afectando la economía nacional.

