“¡No se queje porque va rafagueado!”: mensajes con amenazas alarman a vecinos de Cartago

Una serie de mensajes anónimos con amenazas de violencia, difundidos en grupos de WhatsApp y redes sociales, ha generado temor entre habitantes de distintas comunidades de Cartago.



Los escritos, que mencionan supuestos “toques de queda” en sectores como Dulce Nombre, San Diego y Concepción, advierten sobre restricciones para circular en vehículos con vidrios polarizados o motocicletas, especialmente después de las 6 p.m., e incluyen frases intimidatorias como “¡No se queje porque va rafagueado!”, lo que ha incrementado la preocupación ciudadana.

Mensaje que atemoriza a vecinos.

Ante esta situación, el director regional de la Fuerza Pública, Erick Calderón, hizo un llamado a la calma y aseguró que estos mensajes no corresponden a disposiciones oficiales.

“Este tipo de mensajes anónimos lo que buscan es generar caos, temor y miedo en la comunidad; por eso, la Fuerza Pública recomienda continuar su vida con normalidad.

"Nosotros estamos generando presencia policial en cada uno de los cantones, distritos y barrios con la finalidad de brindar seguridad. No es un comunicado oficial, sino anónimo para generar miedo, caos y terror”, indicó Calderón a Teletica.com.

Otro de los mensajes que circula en redes sociales.

Por su parte, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó que en Cartago hay un aumento de los homicidios y pujas entre bandas, que responde a dinámicas propias del crimen organizado en la zona.

“El fenómeno de Cartago es una lucha de territorios; básicamente hay un reacomodo de los grupos. Se trata de disputas que generan hechos violentos dirigidos a personas específicas o como reacción para amedrentar en puntos de venta”, detalló Soto.

Las autoridades reiteraron el llamado a no compartir este tipo de mensajes sin verificar su origen y a informarse únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar la propagación del pánico en la población.



En lo que va del año, Cartago contabiliza 23 homicidios; 13 más que durante el mismo periodo del año anterior.

El último caso ocurrió este jueves por la mañana, frente a las Ruinas, luego de que dos hombres encapuchados atacaron a balazos a otro que estaba dentro de un carro. El ofendido intentó huir, pero fue asesinado dentro de un local comercial.

En la huida, los antisociales despojaron a una mujer de su vehículo para darse a la fuga.

El caso se mantiene bajo investigación.