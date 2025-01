“No sé ni cómo voy a reaccionar en el juicio”, dice madre de joven desaparecida en Limón

Este miércoles 15 de enero inicia, en el Tribunal Penal de Limón, el juicio contra dos hombres, apellidados Venegas y Vanegas, acusados del homicidio de Nahomy Ramírez Jiménez, de 22 años, y Kristel Patricia Aguilar Ortiz, de 21.



Las jóvenes desaparecieron el 17 de febrero de 2023 tras asistir, presuntamente, a una fiesta en el centro de Limón.

A casi dos años de los hechos, los cuerpos de las víctimas aún no han sido localizados. Sin embargo, la hipótesis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es que fueron asesinadas.

Nahomy y Kristel dejaron a dos pequeñas hijas, quienes siguen preguntando por sus madres, según relatan familiares.



“No sabemos qué va a pasar mañana”. Graciela Jiménez, madre de Nahomy, compartió con voz entrecortada su angustia y asegura que no sabe qué va a pasar en el debate, porque el cuerpo de su hija y de la amiga nunca aparecieron.

“He estado con mucha ansiedad, muchos nervios; estos días he estado muy mal. La verdad, no sé qué va a pasar mañana en el juicio ni cómo voy a reaccionar. No puedo explicar el sentimiento que tengo. No tenemos absolutamente nada, ni siquiera sabemos si les quitaron la vida, dónde están... No podemos ni llorarlas, porque no tenemos dónde llorarlas, ni tan siquiera una tumba”, expresó Jiménez.