“No sabemos dónde están”: Buscan a quinceañera y su bebé desaparecidas en Cartago

Una adolescente de 15 años y su hija de apenas dos meses de edad fueron reportadas como desaparecidas en La Unión, Cartago, lo que mantiene a sus familiares y autoridades en labores de búsqueda desde el pasado fin de semana.



La menor, identificada como Hellen Alejandra González Picado, desapareció el domingo 26 de abril de 2026 junto a su hija, Génesis Naomi González Picado. Ambas fueron vistas por última vez en San Diego de La Unión.

“Desde el domingo desapareció, no sabemos dónde está. Nosotros presentamos la denuncia en OIJ ayer (lunes). Ella vive conmigo”, indicó Karol Picado, madre de la adolescente, en declaraciones a Teletica.com.

La Subdelegación Regional de La Unión del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que recibió la denuncia este 27 de abril e inició el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de la joven madre y su bebé.



Según el reporte oficial, desde el momento en que fueron vistas por última vez, no se tiene información sobre su ubicación.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a este medio que ayer recibieron la denuncia por desaparición y actualmente está en investigación.



Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permita localizarlas a ambas. La información puede ser comunicada de manera confidencial al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

