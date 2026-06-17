“No queremos fuga de información”: dice ministro sobre cambios en visitas a extraditables

Las personas privadas de libertad que enfrentan procesos de extradición solo podrán recibir visitas mediante locutorios y sin contacto físico, informó el Ministerio de Justicia y Paz.

La medida fue instruida por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, y establece que, a partir de este momento, cualquier visita que reciban los extraditables deberá realizarse separada por un vidrio de seguridad y sin posibilidad de contacto físico con familiares, abogados, amigos u otras personas autorizadas.

Un locutorio es un espacio habilitado dentro de un centro penitenciario para permitir la comunicación entre una persona privada de libertad y una visita autorizada, manteniendo medidas de seguridad que impiden el contacto físico directo. Generalmente, ambas partes permanecen separadas por un vidrio o mampara de seguridad y la comunicación se realiza mediante sistemas internos de audio.



Según explicó Aguilar a Teletica.com, la disposición no implica una restricción al derecho de visita.

“No les estamos restringiendo el derecho a que tengan visitas porque es un derecho que ellos mantienen por reglamentación y por leyes y por mecanismos internacionales”, señaló.

El jerarca indicó que el objetivo de la medida es fortalecer los controles de seguridad y evitar el intercambio de objetos o información durante los encuentros.

“Lo que queremos evitar es que los extraditables tengan contacto físico con las personas que los vienen a visitar como abogados, familiares, amigos y con eso lo que procuramos es que no se vaya a fugar información por medio de cables, cables son papelitos que ellos entregan con información, así como teléfonos celulares”, manifestó Aguilar.

Aguilar agregó que la decisión responde a criterios preventivos debido a la condición jurídica de estas personas. “Queremos maximizar la seguridad porque ellos están sujetos a un proceso de extradición y requeridos por una autoridad internacional”, afirmó.

Como parte de las nuevas disposiciones, el Ministerio también ordenó que toda intervención realizada por oficiales de la Policía Penitenciaria con personas sujetas a extradición sea registrada mediante cámaras corporales. La medida abarca visitas, entrega de alimentos y cualquier otro contacto que requiera la participación de personal penitenciario.



“Cada intervención que haga la Policía Penitenciaria, sea una visita o entrega de alimentos con uno de los extraditables, utilice una cámara corporal para que todo quede registrado.

“No hemos notado irregularidades con las visitas que reciben (los extraditables) y de momento todo esto es prevención”, dijo Aguilar.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, los locutorios y las cámaras corporales necesarias para aplicar estas medidas ya se encuentran disponibles, por lo que la implementación rige de manera inmediata.

A la fecha, Costa Rica suma 22 casos de extradición de nacionales involucrados, al parecer, en tráfico internacional de drogas.