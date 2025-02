“No pensó que era un lugar equivocado para él”, dice madre de hombre sepultado en bar

Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y su primo, Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33, fueron encontrados sin vida tras haber desaparecido por cinco días.



Los cuerpos fueron hallados en el sótano de un bar en el centro de Heredia, tras un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la noche del martes.



La madre de Carlos Barboza lamentó profundamente la pérdida y expresó el dolor por la forma en que su hijo fue asesinado.

“Era muy buen muchacho, muy trabajador, iba de la casa al trabajo, también pasaba a mi casa; de vez en cuando salía, como ese día que desapareció. Me parece que no pensó que era un lugar equivocado para él. Siempre fue un buen hijo, excelente papá y esposo.

"Él nunca se iba, estaba feliz con la entrada al kínder de su hija, nunca tuvo desprecio para la familia ni para la gente de afuera. Si alguien le pedía un favor, él les ayudaba. Él era muy bueno y nunca le hizo daño a nadie. Yo le pido a Dios que pueda perdonarlos, porque lo que a él le hicieron no se lo merece nadie, y me gustaría algún día saber por qué le hicieron eso, qué les hizo él, porque no hay motivos para que le hicieran eso”, expresó la madre.