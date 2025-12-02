“No merecías esta salida del mundo”: Así despiden a víctima inocente de balacera en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el homicidio en barrio La Colina, en Limón, este lunes, dejó una víctima colateral.

Se trata de Zuriely Guevara, de 30 años, quiera era enfermera del Hospital de Limón y se encontraba junto a su madre, afuera de una vivienda, cuando dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego contra varias personas que realizaban trabajos en las cercanías.

"Durante el ataque, dos de los disparos impactaron a Guevara, quien falleció en el sitio. En la escena se recolectaron múltiples indicios balísticos.

"Hasta el momento, no hay personas detenidas y el caso permanece bajo investigación para establecer el móvil y dar con los responsables", indicó la Policía Judicial.

Guevara laboraba en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde enero de 2020. Además, contaba con estudios en Obstetricia y Salud Materno Infantil.



El hecho ha generado conmoción entre familiares y allegados, quienes lamentaron la pérdida a través de mensajes publicados en redes sociales.

“Dios, dale fortaleza a mi hermanita Verónica Fajardo Rosales y a toda la familia por la pérdida de su hija, Zuriely Guevara. Sobrina bella, cómo duele esta noticia”, comentó Jessica Fajardo, tía de la víctima.

Por su parte, Roger Granados Ewers manifestó: “Buen viaje, Zuriely Guevara. ¡Gracias por todo! No merecías esta salida de este mundo… ¿Qué está sucediendo con la humanidad?”.



