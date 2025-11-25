“No me haga daño”: súplica de vendedora durante asalto en Santa Ana

Las autoridades buscan al hombre que asaltó a una vendedora de lotería en Santa Ana.

Momentos de tensión vivió la dependiente de un puesto de tiempos cuando un sujeto armado la amenazó para exigirle el dinero del día.

En el video se observa que el hombre llega al punto de venta, conversa brevemente con la mujer y, segundos después, saca un arma para intimidarla.

Ante el amago, la dependiente le suplica que no le haga daño y le entrega varios billetes para salvaguardar su integridad.

Los asaltos a vendedores de lotería aumentan durante esta época del año, coincidiendo con la comercialización del “Gordito Navideño”, uno de los sorteos más importantes.

Expertos advierten a quienes trabajan en esta actividad sobre el riesgo creciente y hacen un llamado a extremar precauciones.

Las autoridades judiciales solicitan a la ciudadanía información que permita ubicar al sospechoso que aparece en las imágenes.

Si usted conoce su paradero, puede comunicarse a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.