“No mataron a un perro, era un ser humano”: Hermana de policía asesinado clama por justicia

A casi dos años del homicidio del oficial de la Fuerza Pública, Bryan Josué Rivera Oviedo, en Herradura, la familia de la víctima denuncia amenazas de muerte, retrasos en el proceso judicial y una falta de atención al caso.

Katherine Rivera, hermana del policía, conversó con Teletica.com y afirmó que el juicio por el asesinato de su hermano, ocurrido el 25 de enero de 2024, ha sido suspendido y reprogramado sin explicaciones claras.

“Pasaron casi dos años para que arrancara el juicio, arrancó y lo cancelaron, no dieron ningún tipo de motivo, nada más se suspendió”, señaló.

Añadió que esta situación ha generado “mucho dolor y rabia” en la familia, que espera justicia desde hace casi dos años.



La hermana del oficial indicó que el debate inició en diciembre pasado, pero fue detenido y ahora se reanudará el 19 de enero, con una extensión hasta finales de mes. Según explicó, posteriormente se otorgará un plazo para una eventual apelación de los acusados, lo que incrementa la frustración de los parientes.

“Imagínese lo frustrante, un hombre que es más que evidente que fue culpable y que nos digan que puede apelar y le den una pena de cárcel mínima”, manifestó Rivera.

Rivera aseguró que la ausencia de familiares en el juicio no responde a desinterés, sino al temor por su seguridad.

“La esposa de mi hermano no ha ido al juicio porque está en el programa de Protección de Víctimas y Testigos, porque tanto ella como mi familia ha sido amenazada”, declaró.

También indicó que personas que han testificado le han señalado que no se perciben medidas de seguridad suficientes en el lugar y que el proceso no estaría recibiendo la relevancia que amerita.

“Mataron a un oficial de la Fuerza Pública cumpliendo con su labor y no le están dando la importancia que uno creería”, afirmó Rivera.

De acuerdo con la mujer, la defensa de los imputados ha señalado que la familia no está interesada en el caso debido a su ausencia en el juicio.

“Quiero que sepan y se den cuenta de que sí hay una familia atrás, que sí hay una familia que quiere justicia. No mataron a un perro, mataron a un ser humano. Mi hermano dejó tres hijos menores de edad, además de padres, hermanos y otros familiares profundamente afectados por el hecho", señaló Rivera.

La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó a este medio que el juicio continuará los días 19 y del 26 al 30 de enero en los Tribunales de Puntarenas. Se trata de un debate contra dos personas, de apellidos López y Ruiz, imputadas por los delitos de homicidio, tentativas de homicidio e infracción a la Ley de Psicotrópicos. El proceso dio inicio en diciembre anterior.



Según la acusación, los encartados presuntamente integraban un grupo dedicado al tráfico, almacenamiento, preparación y venta de drogas, con operaciones principalmente en los cantones de Garabito y Herradura, específicamente en el sector conocido como Las Parcelas y zonas cercanas, en Puntarenas. Además, se les vincula con delitos contra la vida, la libertad de tránsito y la integridad física.



Los hechos que se juzgan ocurrieron la madrugada del 25 de enero de 2024, cuando los oficiales de la Fuerza Pública de apellidos Casares y Rivera (el asesinado) realizaban labores de patrullaje en Las Parcelas de Herradura.

Ambos policías, tras recibir información confidencial sobre personas que trasladaban un cuerpo, se dirigieron al barrio Cristo Rey. En ese lugar, los oficiales intentaron abordar a varios sujetos armados, quienes, según la acusación, atacaron a los policías.

Durante el enfrentamiento, Rivera recibió dos disparos, uno en el rostro y otro en la base del cuello, que le causaron la muerte en el sitio.