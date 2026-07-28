No lo dejaron desayunar: sujetos armados asaltan a funcionario de Recope y le roban carro oficial

Un funcionario de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) fue víctima de un violento atraco mientras desayunaba en una soda. Los antisociales lo despojaron de sus pertenencias y se llevaron el vehículo oficial que utilizaba.

El hecho se produjo a las 7:30 a. m. en La Garita de Alajuela.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes llegan a bordo de un Toyota Yaris gris. Dos hombres descienden del vehículo con los rostros cubiertos y se dirigen directamente hacia el empleado público para cometer el asalto (ver video adjunto).

Un tercer sujeto permanece al volante del Yaris, mientras los otros dos huyen en el carro oficial de Recope.

“El funcionario se encuentra bien; fue remitido a un centro médico para recibir atención. La denuncia ya fue interpuesta ante el OIJ, así como toda la información disponible, incluidos los datos de rastreo del vehículo, para contribuir con su ubicación y recuperación”, explicó Karla Montero, presidenta de Recope.

El vehículo sustraído es tipo pickup, marca Toyota Hilux, rotulado con el logotipo de la institución. Si cuenta con información, comuníquese de manera confidencial al 800-8000-645 del OIJ.