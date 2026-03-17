“No, jamás”, responde exnovio de Nadia Peraza ante pregunta sobre si la mató

El principal sospechoso del asesinato de Nadia Peraza habló por primera vez en el juicio que se sigue en su contra.

En una breve intervención, Jeremy Buzano Paisano negó cualquier responsabilidad en los hechos y respondió: “no, jamás” al ser consultado sobre si había acabado con la vida de la joven.



Además, el acusado describió su relación con Peraza como "estable", contrario a las declaraciones que han brindado otros testigos.

“Nadia era una buena pareja, muy buena madre. Yo pelear no, pues sí tener un debate, una discusión normal entre parejas, no teníamos el mismo punto de vista, por eso habían conflictos. Jamás, nunca (le pegué). Mi relación era bastante bien”, afirmó Buzano ante los jueces.

En relación con el traslado de una refrigeradora desde la vivienda donde convivía con la joven hacia otra propiedad en San Rafael de Heredia —lugar donde posteriormente fueron hallados restos humanos—, el sospechoso indicó que no percibió ninguna anomalía.

“Cuando la subí al carro para trasladarla no sentí ningún peso adicional. Todo me pareció normal, no vi nada raro. El transportista y yo íbamos a subir la refri y en eso iba pasando un muchacho que se ofreció solito, pero no era que lo ocupábamos porque no pesaba mucho la refri”, señaló Buzano.

El imputado también relató un incidente previo en el que resultó herido. “Estaba en Bajo Los Molinos consumiendo drogas y tuve una riña por un caso de drogas, uno de los sujetos sacó un arma y me cortó la mano, me fui a la casa donde quedé encerrado y ahí llamé a mi padre para que me abriera”, dijo Buzano. Sin embargo, la defensa de la familia de la ofendida sostiene que se cortó la mano cuando desmembró el cuerpo de la joven con el fin de ocultarlo.



Por su parte, Marilyn Espinoza, madre de Peraza, manifestó: “Él sabe lo que hizo, los golpes que le dio a ella, ella siempre andaba golpeada, a mí no me decía de qué eran los golpes pero era obvio, mi hija era muy alegre siempre estaba bien y nunca usaba drogas”.



El abogado de la familia, Joseph Rivera, cuestionó las declaraciones del sospechoso y dijo que es un "cínico".

“Ese sujeto es un cínico, venir a decir que a él no se le ocurría que Nadia fuera en esa refrigeradora. Es una barbaridad que diga que nunca tiene discusiones, cambia la versión por cuarta vez, tiene muchas incoherencias. Dijo que nunca tenía problemas con Nadia y, según los informes forenses, él la drogó porque ella tenía rastros de cocaína”, expresó Rivera.

En contraste, el defensor de Buzano Paisano, Francisco Herrera, sostuvo la inocencia de su cliente. “En principio él estaba muy afectado por lo que pasaba. Mi defendido es inocente, creo que tenemos a la persona incorrecta aquí”, afirmó.



Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió una semana antes.



El 17 de mayo de ese mismo año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizó partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael de Heredia. Según la acusación, el sospechoso, al parecer, descuartizó a la joven tras una discusión y posteriormente ocultó los restos.







@teleticacom Abogado de Nadia Peraza sobre la declaración del acusado: "Este sujeto es un cínico". Más detalles en Teletica.com. 💻📲 ♬ sonido original - Teletica.com





@teleticacom Jeremy Buzano declaró en el caso en su contra por la muerte de Nadia Peraza. "Habían conflictos, pero peleas fuertes, nunca", indicó el acusado por el femicidio durante el debate del caso, que inició el pasado 18 de febrero. Más detalles en Teletica.com. 💻📲 ♬ sonido original - Teletica.com



