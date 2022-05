"No habrá pago de salarios caídos", dice abogado de Araya tras levantamiento de suspensión

Por Álvaro Sánchez | 24 de mayo de 2022, 12:15 PM

El abogado del alcalde de San José, Johnny Araya, aseguró que ni su cliente ni los otros alcaldes investigados en el caso "Diamante" recibirán el pago de los salarios que dejaron de recibir durante los seis meses de suspensión del cargo.



Según Federico Campos, existe jurisprudencia al respecto y esta no contempla esa posibilidad.

"Cuando un alcalde está suspendido y la resolución está en firme, ya hay dictámenes de la Contraloría General de la República que establecen que no hay que pagar esos salarios. Entonces, para quien tenga esa preocupación, no va a haber ahí retribución alguna de salarios caídos o algo por el estilo porque, en realidad, no aplicaría para este caso", dijo el defensor de Araya tras una consulta de Telenoticias.



Este medio le consultó directamente al alcalde josefino qué pasaría con los salarios del periodo de suspensión, pero aseguró no tenerlo claro. "No lo sé, no tengo respuesta. Me parece que en este momento es un tema que no lo tengo presente", respondió.

Este lunes, el Juzgado Penal de Hacienda levantó la suspensión del cargo a Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Mario Redondo (Cartago), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa) y Arnoldo Barahona (Escazú), investigados por supuestos hechos de corrupción relacionados con constructoras y contratos adjudicados de obra pública.

Se mantiene la medida cautelar de impedimento de salida del país y no acercarse a testigos. Sin embargo, por razones especiales, debidamente justificadas, los jerarcas municipales podrían pedir un permiso para salir del país. De hecho, uno de los imputados, este mismo lunes en la audiencia, solicitó dicho permiso y podrá viajar.