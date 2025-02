"No fue un accidente, fue un acto deliberado de violencia" dice prima de mujer asesinada

Sofía Calvo Rojas, de 30 años, fue encontrada sin vida en una vivienda en Ciruelas de Alajuela.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello. Un hombre de apellido Vargas, de 37 años, fue detenido como principal sospechoso del crimen.



De acuerdo con la versión oficial, el OIJ de Alajuela recibió el aviso sobre los hechos pasadas las 9:00 a. m. del domingo.

Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron al sospechoso en el sitio y de inmediato lo detuvieron. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico en Alajuela, ya que se autolesionó con un arma blanca en varias partes del cuerpo.



Dayanna Valenciano, prima de la víctima, expresó su indignación y rechazo ante los intentos de algunos usuarios por justificar el crimen a través de las redes sociales.

"A todos los que justifican el atroz feminicidio de mi prima Sofía, seamos absolutamente claros: no hay justificación para el asesinato. Este femicidio no fue un accidente. No fue un crimen pasional. Fue un acto deliberado de violencia arraigado en un sistema patriarcal enfermo que devalúa la vida de las mujeres.