Niño herido tras ser atacado por perro en Pavas

Un niño de 7 años resultó herido este martes luego de ser atacado por un perro en Pavas, San José.

De acuerdo con información de la Cruz Roja, cuando los socorristas llegaron al sitio, el menor ya había sido trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Nacional de Niños.

Según versiones preliminares, el perro lo habría mordido en la entrepierna. Por ahora se desconoce si se trataba de una mascota de la familia o de un animal callejero.

El Hospital de Niños aún no ha emitido un informe oficial sobre la condición del menor.