Niño herido en balacera en Liberia es trasladado al Hospital de Niños

El niño de tres años que resultó herido por arma de fuego la tarde de este domingo en Nacastolo de Liberia, Guanacaste, aterrizará en la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde continuará su traslado hacia el Hospital Nacional de Niños (HNN).

El menor llegará a bordo de una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea, acompañado por personal médico del HNN y un paramédico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quienes han dado seguimiento a su condición durante el traslado (ver video adjunto en la portada).

El caso se remonta a las 4:32 p.m., cuando se reportó una balacera contra una vivienda en esa comunidad guanacasteca. En el incidente, el menor recibió un impacto de bala en la espalda, según confirmó la Cruz Roja.

Debido a la urgencia, familiares movilizaron al niño en un vehículo particular, encontrándose en el camino con una ambulancia que completó el traslado hacia el Hospital de Liberia, donde fue estabilizado.

Ante la gravedad de la herida, las autoridades coordinaron su traslado aéreo hacia el centro médico especializado en San José.

De momento, las autoridades no han detallado las causas del tiroteo ni las circunstancias exactas en las que el menor resultó herido. El caso se mantiene en investigación.