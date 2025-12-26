Niño herido de gravedad tras choque de motocicleta contra carro 4x4 en Santa Ana

Un menor de 12 años resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este jueves en Pozos de Santa Ana, San José.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, el choque ocurrió entre una motocicleta y un vehículo 4x4 que estaba estacionado.

El menor quedó prensado debajo del automotor, por lo que fue necesaria la intervención de personal paramédico y bomberos de la estación de Santa Ana para liberarlo.

El niño fue trasladado en condición crítica al Hospital Nacional de Niños. En la motocicleta viajaba otra persona, quien se presume era el conductor, y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios con lesiones de consideración.

Las autoridades mantienen la atención en el sitio mientras se realizan las labores de rescate y coordinación hospitalaria.



