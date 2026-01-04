Niño es trasladado en condición grave tras caer a laguna de Parque de la Paz

Un niño de tres años fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Niños (HNN) la tarde de este domingo, luego de sufrir un accidente acuático en el sector de San José, específicamente en San Sebastián, en las cercanías del Parque de la Paz.

De acuerdo con la información brindada por la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado como una caída a una laguna. Al llegar al sitio, los equipos de la Benemérita lograron sacar al menor de forma rápida, proceder a su valoración inicial y coordinar su traslado inmediato debido a la gravedad de su estado.

El niño fue llevado en condición crítica al centro médico especializado, donde quedó bajo atención del personal de salud.

Pablo García, subdirector nacional de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja Costarricense, confirmó la atención del caso y el despliegue de los recursos necesarios para la atención prehospitalaria del menor.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de seguridad, especialmente con niños pequeños, en zonas cercanas a cuerpos de agua.

