Niño es trasladado al Hospital de Liberia tras recibir disparo en la espalda

Un niño de 3 años recibió un balazo en la espalda la tarde de este domingo en Nacastolo, Liberia, Guanacaste, luego de que un hombre realizara múltiples disparos contra una casa.



El reporte de la emergencia se recibió a las 4:32 p.m. Según confirmó la Cruz Roja a Teletica.com, "el menor presentaba un impacto de bala en la espalda, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Liberia".



Debido a la gravedad de la situación, familiares movilizaron al niño en un vehículo particular, el cual se encontró en el trayecto con la ambulancia que se dirigía al sitio.

En ese punto se realizó el traslado del menor al personal de Cruz Roja, con el fin de brindarle atención inmediata y continuar con su traslado al centro médico.

Luego de estabilizar al menor en el centro médico mencionado, será trasladado al Hospital Nacional de Niños (HNN).



De momento, las autoridades no han precisado qué originó la balacera ni las circunstancias exactas en las que el menor resultó herido.



