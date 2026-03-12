Niño de un año muere tras balacera en Quepos

Un niño de un año y nueve meses murió la noche del miércoles tras resultar herido durante una balacera registrada en el sector de La Inmaculada, en Quepos, en el Pacífico Central del país. El menor presentaba un impacto de bala en la cabeza y fue declarado fallecido en el centro médico al que lo trasladaron.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los hechos fueron reportados poco después de las 9:00 p.m., específicamente en el sector conocido como la laguna, cuando varias personas llegaban a una vivienda.

Según el reporte policial, desde un vehículo les dispararon en múltiples ocasiones, lo que provocó que varias personas resultaran afectadas.

Además del menor fallecido, una mujer de 25 años de apellido Barrantes y un hombre de apellido López, de 28 años, resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico, donde permanecen bajo atención.

Según la Cruz Roja Costarricense, en el incidente también se encontraban dos menores de 5 y 8 años, quienes presentaron algunos rasguños, pero aparentemente no sufrieron impactos de bala.

Tras el ataque, las víctimas fueron llevadas al hospital por medios propios. En el centro médico, los doctores confirmaron la muerte del niño debido a la gravedad de la herida.

El caso quedó en manos de los agentes judiciales, quienes se encargan de la investigación para determinar las circunstancias del ataque y ubicar a los responsables.

De momento, no se reportan personas detenidas.

