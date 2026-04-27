Niño de un año es atacado por perro en Desamparados

La Cruz Roja Costarricense fue alertada, este lunes, tras el ataque de un perro a un menor de edad en Desamparados, San José.



De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron a las 10:46 a. m. en calle Boquerón, en la localidad de San Juan de Dios.

"Se atendió a un paciente de un año y tres meses de edad. El menor presentaba heridas a nivel facial ocasionadas por el ataque del animal", confirmó la benemérita institución a Teletica.com.

El niño fue trasladado de emergencia a un centro médico.

Para la atención de este caso fueron despachadas dos unidades de la Cruz Roja.

