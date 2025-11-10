Niño de dos años muere tras choque entre dos carros en Aguas Zarcas

La mañana de este lunes, una colisión entre dos carros cobró la vida de un menor de dos años en el sector de Aguas Zarcas, San Carlos.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el accidente fue reportado a las 6:50 a.m. y, al llegar al sitio, los equipos de emergencia atendieron a cuatro personas, entre ellas tres adultos que no requirieron traslado a un centro médico.

"El menor fue valorado sin signos vitales en el lugar, por lo que se declaró su fallecimiento en la escena", indicó la institución.

Dos ambulancias atendieron la emergencia y la escena quedó a cargo de la Policía Judicial.



Hasta el momento no se han confirmado las causas del accidente. Sin embargo, versiones preliminares apuntan a que el menor viajaba en el asiento delantero al momento de la colisión.