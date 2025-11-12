Niño de 8 años lucha por su vida tras ataque a balazos en Esparza

Un niño de apenas 8 años resultó herido tras una balacera que se presentó la noche de este martes en Esparza Puntarenas, en la entrada a la ciudadela Calderón.

De acuerdo con la Cruz Roja, al llegar al sitio, los socorristas encontraron al menor con una herida de arma de fuego en el tórax, sobre la vía pública.

Los paramédicos le brindaron primeros auxilios en el lugar y lo trasladaron de inmediato al Hospital de Puntarenas, donde ingresó en condición crítica.

El OIJ investiga las causas del ataque, mientras que la Fuerza Pública mantiene un retén en el lugar.