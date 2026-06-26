Niño de 6 años estaba dentro de casa donde asesinaron a hombre en Limón

Un niño de 6 años estaba dentro de la casa donde asesinaron a un hombre de 38 años la noche de este jueves en Pocora de Limón.

El menor no sufrió lesiones físicas, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El homicidio ocurrió a eso de las 8:30 p. m. La víctima fue identificada con el apellido Zumbado. El hombre se encontraba dentro de su vivienda junto al menor de edad.



De acuerdo con la información preliminar del OIJ, tres hombres encapuchados ingresaron a la casa y dispararon en múltiples ocasiones contra Zumbado. La víctima murió en el lugar.



Los agentes judiciales encontraron al menos 38 indicios balísticos durante la inspección de la escena. El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala.



Los investigadores analizan el entorno de la víctima para establecer el móvil del crimen. También trabajan en la identificación y ubicación de los sospechosos.



El caso permanece en investigación.

