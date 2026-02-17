Niño de 3 años herido en choque de El Guarco permanece en cuidados intensivos

El menor de 3 años de edad que quedó prensado en un choque ocurrido la tarde del lunes en El Guarco, Cartago, permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José.

La directora general interina del centro médico, Marcela Hernández, confirmó a Teletica.com el estado en el que se encuentra el pequeño.

"Fue recibido en el hospital por sus múltiples traumas, algunos traumas de seriedad que ocupa que este niño sea recibido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se encuentra estable, pero en condición crítica", explicó la médica.

Inicialmente, el menor fue remitido con importantes golpes en el rostro al Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, donde se le estabilizó. Luego, mediante una coordinación con la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, se le envió al Hospital de Niños para la atención correspondiente.

Preliminarmente, se sospecha que el pequeño no viajaba en la silla correspondiente.

"Se nota que viene sin una sujeción importante dentro del vehículo. Los menores es importantísimo que tengan su sistema de seguridad al viajar adentro de un vehículo, ya sea en la parte trasera o de adelante", señaló el médico de la Cruz Roja Costarricense (CRC), Róger Núñez.

La ausencia de dispositivos de retención infantil se castiga con multas de ¢246.000 y la acumulación de cuatro puntos en la licencia de conducir.

El menor viajaba junto a dos adultos, cuando el vehículo en el que se trasladaban colisionó de frente con una ambulancia. La mujer y el hombre —de los que se desconoce el vínculo con el menor herido— también permanecen internados tras el incidente vial.