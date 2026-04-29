Niño de 3 años herido en balacera permanece delicado pero estable

Este martes, el Hospital Nacional de Niños informó que el menor de 3 años herido en una balacera en Liberia, Guanacaste, se mantiene en condición delicada pero estable.

El niño se encuentra internado en el área de Cuidados Intensivos de ese centro médico.

La balacera ocurrió el domingo anterior y en la escena falleció su padre.

Por este caso, la Fuerza Pública detuvo como sospechosos a dos costarricenses de apellidos Barrantes y Cruz, así como a una nicaragüense de apellido Chávez.

Los tres permanecen a la espera de la respectiva indagatoria y de la audiencia en la que se solicitarán medidas cautelares.