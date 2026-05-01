Niño de 3 años está grave tras recibir disparo en Pavas

Un niño de 3 años resultó herido tras recibir un disparo la tarde de este viernes en el sector de Pavas, San José.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 p. m., cuando el menor fue llevado en primera instancia a la Estación de Bomberos de Pavas por terceros.

De acuerdo con información suministrada por la benemérita institución, el paciente presentaba heridas provocadas por disparos al momento de su llegada.



Tras ser recibido en la estación, fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional de Niños.



Las circunstancias en que ocurrieron los hechos no han sido detalladas hasta el momento.

