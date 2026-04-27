Niño de 3 años baleado en Liberia estaba en brazos del hombre que murió en el ataque

Un niño de 3 años resultó herido de bala la tarde de este domingo en el sector de La Guardia, en Liberia, Guanacaste, en un hecho en el que también falleció un hombre de 23 años, identificado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Céspedes.



De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a las 4 p.m., cuando un vehículo llegó hasta la vivienda del ofendido.

“Una persona no identificada habría ingresado al inmueble donde disparó con un arma de fuego contra la víctima en múltiples ocasiones.



"Durante el ataque, el menor de edad recibió un impacto de bala en la espalda. El niño se encontraba en brazos del ahora fallecido al momento de las detonaciones", indicó el OIJ.

Agentes del OIJ de Liberia detallaron que Céspedes presentaba heridas por arma de fuego en el tórax, la espalda y los brazos. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes. El caso se mantiene en investigación.





El menor fue trasladado inicialmente al hospital de Liberia y posteriormente llevado al Hospital Nacional de Niños, en San José, donde permanece bajo atención especializada.



El director general del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez Herrera, confirmó a Teletica.com que el infante está delicado.

“A las 11 p.m. en el Hospital Nacional de Niños ingresó el menor de 3 años proveniente de Liberia, donde se le hizo una intervención quirúrgica que inicialmente salva la vida del niño.

“Nuestro equipo de traslado aéreo fue al hospital de Liberia para complementar al equipo que estaba en ese centro médico y hacer el traslado de la forma más expedita pero también asegurando todas las normas de calidad que este tipo de pacientes requiere”, comentó Jiménez.

El director del hospital de Niños señaló que actualmente se mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“No hemos tenido que someterlo a más procedimientos quirúrgicos, de momento está estable en una condición delicada”, agregó Jiménez.

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del ataque.

