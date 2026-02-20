Niño de 2 años está grave tras sufrir accidente en piscina

Un niño de 2 años fue trasladado vía aérea y de urgencia luego de sufrir un accidente acuático en una piscina.



El hecho ocurrió este viernes en el sector de playa Naranjo, en un hotel de la zona.

“Tuvo un trauma por inmersión en un hotel de playa Naranjo, en Cóbano, el mismo con un estado de gravedad, difícil”, dijo Rafael Ureña, de la Estación Metropolitana Sur.



Debido al estado del paciente, las autoridades decidieron llevarlo en helicóptero a Plaza Turcios, en San José, donde lo esperaba personal del Cuerpo de Bomberos para completar el traslado hacia el Hospital Nacional de Niños.

“Todo bajo control, en este momento ya el niño está ingresando al hospital”, concluyó Ureña.



