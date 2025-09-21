Niño de 2 años cae a un pozo de unos 30 metros en Pocosol

Un menor de 2 años cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad en el sector de Pocosol, San Carlos, según confirmaron Cruz Roja y Bomberos, que ya desplegaron unidades de rescate al lugar del accidente.

De acuerdo con el primer recurso de Cruz Roja en el sitio, los familiares indicaron que el niño cayó al pozo, y aunque el terreno alrededor se mantiene estable, en el fondo se observa la presencia de agua.

Cruz Roja movilizó unidades de Primera Intervención, básicas y operativas para atender la emergencia.

Además, responden paramédicos de Bomberos, personal de Rescate en Cavernas, el Grupo USAR y bomberos de Los Chiles, quienes trabajan en la zona para atender la situación.

"﻿El accidente se registra en la Escuela de San Cristóbal, un kilómetro al sur. La información que recibimos a las 11:46 a. m. fue de un menor que, al parecer, cayó a un pozo. Estamos ya en la escena, pero lamentablemente no logramos verlo. Y en la base del pozo hay agua”, detalló Josué Lara, vocero de Bomberos.

La operación de rescate continúa y la situación se mantiene en desarrollo.



