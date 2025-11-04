Niño de 10 años lucha por su vida tras ser alcanzado por bala perdida en Cartago

Un niño de tan solo diez años permanece en condición crítica en el Hospital Nacional de Niños, luego de ser alcanzado por una bala perdida durante una balacera ocurrida la madrugada de este domingo en Santiago de Paraíso, Cartago.

El menor fue trasladado de emergencia desde el Hospital Max Peralta, tras recibir el impacto mientras celebraba su cumpleaños número diez junto a su madre y su padrastro.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), todo ocurrió alrededor de la 1:00 a.m., cuando dos hombres que viajaban en motocicleta atacaron a balazos a un hombre de 31 años, identificado como de apellido Morales, en las afueras de la vivienda.

Morales intentó escapar y buscó refugio dentro de la propiedad donde vivía el menor. Sin embargo, los sicarios lo siguieron y abrieron fuego frente a la puerta de la casa.

Al escuchar los disparos, la familia se levantó y caminó hacia la entrada. Fue entonces cuando una de las balas atravesó la vivienda e impactó al niño.

La Cruz Roja llegó pocos minutos después, pero Morales ya había fallecido en el sitio producto de múltiples heridas en la cabeza, la axila y el tórax.

Santiago de Paraíso es una zona agrícola y tranquila, donde no se registraba un homicidio desde hacía casi dos años. Hoy, la comunidad está consternada y las autoridades investigan para dar con los responsables de este violento ataque.

Expertos señalan que este tipo de crímenes con víctimas inocentes suelen ocurrir por la inexperiencia de los gatilleros. Solo en lo que va del 2025, ya se contabilizan 60 personas muertas como víctimas colaterales.

En la escena donde el niño resultó herido, los agentes judiciales recolectaron casquillos de arma nueve milímetros y fragmentos de proyectil de escopeta, los cuales fueron enviados a la Medicatura Forense para su análisis.

Violento fin de semana en otras regiones

Este no fue el único hecho violento del fin de semana.

En Desamparados, la noche del domingo, un hombre de 27 años fue asesinado cuando dos sujetos que viajaban en un vehículo lo interceptaron en vía pública y le dispararon en varias ocasiones. La víctima falleció en el sitio antes de que llegara la Cruz Roja.

En Talamanca, un ciudadano panameño perdió la vida tras una discusión dentro de un bar. Testigos relataron que el altercado continuó afuera del local, donde fue atacado a balazos.

Mientras tanto, en Montes de Oro, Puntarenas, un hombre de 61 años fue asesinado dentro de su vivienda el sábado, cuando varios sujetos llegaron a buscarlo.

Y en Limón, un hombre de 43 años murió la madrugada de este lunes en el hospital, luego de haber sido baleado horas antes.

Hechos que se suman a un fin de semana marcado por la violencia en distintas regiones del país, y que mantienen en alerta a las autoridades judiciales y policiales.