Niño cae desde un tercer piso y es trasladado grave al hospital

La Cruz Roja Costarricense atiende este miércoles una emergencia en el sector de Barrio Cuba, luego de que un menor de apenas 1 año y 3 meses sufriera una caída desde un tercer piso.

El suceso ocurrió a eso de las 9 a.m.



De acuerdo con el reporte preliminar de la benemérita institución, los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria inmediata en el lugar y posteriormente realizaron el traslado del menor en condición crítica hacia el Hospital Nacional de Niños, donde recibirá atención especializada.



Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la caída del niño.

