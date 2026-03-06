Niño afectado por incendio: “Saqué los pollitos y llamé al 9-1-1 porque el fuego era fuerte”

Tras el incendio que afectó este viernes el precario Las Tablas, en Alajuelita, al sur de San José, un menor relató cómo alertó al 9-1-1 tras percatarse de la intensidad del fuego.



El siniestro consumió cerca de 150 metros de construcción, según informó el Cuerpo de Bomberos. La emergencia se registró durante la mañana y el fuego consumió varias estructuras ubicadas en el asentamiento.



Francisca Navarrete, una de las personas afectadas, relató que tuvo que abandonar la vivienda cuando escuchó las advertencias de otros vecinos.

“Salí de la casa para salvarme; yo le dije a mi hija: ‘No importa que se pierda todo, lo importante es que estemos bien; lo material se recupera y lo que importa es la vida de uno’. Cuando oí fueron los gritos de que saliéramos porque se estaba incendiando todo, y cuando ya salí estaba en llamaradas toda la parte de arriba”, indicó Navarrete.

Declaraciones de Francisca Navarrete:

Su nieto, Santiago Obando, explicó que sintió temor al ver la magnitud del fuego y decidió actuar para pedir ayuda.

“Yo me asusté bastante, pensé que nos estábamos quemando, tenía miedo de entrar a la casa. Hoy nos levantamos temprano y, como mi abuela mencionó, si el fuego llegaba a la casa, podía quemarse y verse afectadas nuestras cosas. Yo saqué a los pollitos, luego le pedí a mi abuela si me podía pasar el celular y llamé al 9-1-1, donde les di toda la dirección y les dije que llegaran rápido porque el fuego estaba fuerte”, relató el menor.

Declaraciones de Santiago Obando:

Santiago añadió que las estructuras más afectadas fueron las ubicadas en la parte superior del asentamiento. “Los afectados fueron los de arriba y nosotros los de abajo, por dicha, no pasó nada”, manifestó.

Información preliminar señala que el incendio habría sido provocado. Según versiones recabadas en el sitio, un grupo de personas llegó al lugar y prendió fuego a varias de las estructuras del precario.

