Niñas de 6 meses y 8 años trasladadas vía aérea al hospital tras violento choque en Guanacaste

Esta noche, dos niñas de 6 meses y 8 años fueron trasladadas de emergencia vía aérea al Hospital Nacional de Niños, luego de resultar gravemente heridas en un accidente de tránsito ocurrido en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste.

Las menores se encuentran en estado crítico tras el violento choque. El traslado se realizó gracias a la coordinación del equipo médico del Hospital de Niños y de la empresa SAAT, que movilizó a las pacientes desde el Aeropuerto de Liberia hasta el Juan Santamaría, en Alajuela.

Debido a la gravedad del caso, la Dirección General de Aviación Civil autorizó un vuelo nocturno especial para garantizar que las niñas recibieran atención inmediata en el centro médico capitalino.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el choque ocurrió en Cañas Dulces de Liberia, sobre Ruta 1, sentido hacia La Cruz.

En el lugar se atendió el choque de un carro contra un objeto fijo, dos adultos también fueron llevados al hospital.