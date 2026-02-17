Niña rescatada en búnker quedará bajo custodia del PANI

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que la niña de 9 años, rescatada de una estructura tipo búnker en Cartago durante una intervención policial en el dique Miraflores, barrio Loyola, quedó bajo tutela del Estado.

El operativo se realizó como parte de las acciones para atender la crisis de inseguridad que enfrenta la provincia.

“La Oficina Local y el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de Cartago hicieron la investigación preliminar. Hay antecedentes de intervención y se valoraron recursos familiares que se descartaron, por lo que la niña queda bajo nuestra protección para la intervención psicosocial y legal que garantice su integridad”, explicó la institución.

Según las autoridades, la menor se encontraba sola al momento de la llegada de los oficiales; fue por esa razón que se coordinó directamente con el PANI, para el abordaje y protección del caso.