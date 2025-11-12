Niña que caminaba por la acera resultó herida durante balacera en Esparza

Una niña de ocho años resultó gravemente herida la noche de este martes tras quedar en medio de un ataque a balazos perpetrado por dos hombres que viajaban en motocicleta.

Los hechos ocurrieron en barrio La Calderón de Esparza, Puntarenas.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., cuando los sujetos abrieron fuego contra una casa y un vehículo estacionado en la zona.

"Uno de los proyectiles alcanzó a la menor, quien caminaba por la acera, a unos 25 metros del lugar donde se realizaron los disparos.

"La niña fue trasladada de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, con una herida de bala en el tórax", dijo la Policía Judicial.

La bala quedó alojada en la pared torácica y, al parecer, no comprometió sus órganos vitales. Sin embargo, fue trasladada al Hospital Nacional de Niños para realizarle la cirugía de extracción.



En el sitio del ataque, los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos como parte del proceso de investigación.

El caso permanece bajo indagación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

