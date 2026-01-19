Niña mordida por serpiente venenosa fue trasladada de clínica al Hospital de Niños

Una niña de 5 años fue trasladada de la Clínica Marcial Fallas al Hospital Nacional de Niños luego de ser mordida por una serpiente venenosa en Patarrá de Desamparados, San José.



El incidente ocurrió a las 11 a. m. de este lunes, cuando la menor fue mordida en el dedo índice por una serpiente identificada como una lora juvenil, por causas que aún se desconocen.

Tras una primera atención en la Marcial Fallas, se coordinó su traslado al centro pediátrico especializado.



La doctora Marcela Hernández, subdirectora general del Hospital Nacional de Niños, indicó que “la menor ingresó al Servicio de Emergencias estable y, en este momento, se está dando la atención que amerita por mordedura de serpiente”.

"Este tipo de incidentes son considerados accidentes y es más común verlos en las zonas rurales, en las actividades agrícolas o en los paseos, cuando se va en caminata hacia senderos o al visitar las orillas de ríos o quebradas, mientras que en zonas urbanas son menos frecuentes", dijo Hernández.

Serpiente lora venenosa que atacó a la menor.

No obstante, señaló que existen medidas básicas para reducir el riesgo, como mantener los alrededores del hogar iluminados y libres de desechos o materiales acumulados, ya que las serpientes buscan escondites y lugares cálidos para estar.



La especialista añadió que durante días fríos, lluviosos o con alta humedad, estos reptiles tienden a buscar refugio en sitios secos o cálidos, lo que puede acercarlos a las viviendas. También recomendó que los niños permanezcan siempre bajo la supervisión de un adulto y que se les indique no introducir las manos en huecos, debajo de piedras o en acumulaciones de hojas, lugares donde las serpientes suelen esconderse.

"En caso de observar una serpiente, lo más recomendable es no manipularla, sino llamar a expertos que la puedan reubicar. Ante una mordedura es fundamental trasladar a la persona a un centro de salud lo antes posible y, de ser posible, observar características del animal, ya que no todas las serpientes son venenosas", señaló Hernández.

Asimismo, enfatizó que cuando se trata de una mordedura de serpiente venenosa “no se debe succionar la herida, no se deben hacer cortes ni torniquetes”, ya que estas acciones pueden generar complicaciones. Indicó que se deben retirar objetos como zapatos, anillos o relojes de la extremidad afectada, limpiar la herida y acudir de inmediato a un centro médico.



De acuerdo con datos del Hospital Nacional de Niños, durante el 2025 se atendieron tres menores mordidos por serpientes, todos de sexo masculino. Dos de los casos se registraron en Heredia y uno en Guanacaste.

