Niña grave tras salir expulsada de carro tras violento choque en San José

Una niña de cuatro años resultó gravemente herida luego de salir expulsada aproximadamente 15 metros del carro en que viajaba, tras un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este sábado en San Sebastián, en sentido San José–Hatillo.



De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, en el incidente se vieron involucradas al menos dos personas, entre ellas la menor y un hombre de 31 años, quien conducía el vehículo. Ambos fueron trasladados en condición crítica a centros médicos capitalinos.

“Hemos respondido con tres ambulancias y un vehículo de rescate, donde abordamos a un hombre de 31 años, el cual estuvo prensado dentro de la estructura, y a una menor de cuatro años.

"Ambos fueron estabilizados y trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios y al Hospital Nacional de Niños, respectivamente”, detalló la Cruz Roja.

Las autoridades mantienen en investigación las causas que provocaron el violento choque, mientras el paso por la zona se mantuvo parcialmente cerrado durante la atención de la emergencia.

