Niña grave tras caer a fosa en parque de Curridabat

La Cruz Roja Costarricense logró rescatar en tiempo récord a una niña de dos años quien cayó a una fosa de aproximadamente cuatro a cinco metros de profundidad en Curridabat, San José.

El incidente ocurrió en el parque que está frente a las embajadas, en dicho cantón.

De acuerdo con la Benemérita, la primera unidad de emergencia que llegó al sitio confirmó la veracidad del incidente, aunque no logró establecer contacto visual con la menor, lo que aumentó la complejidad de la operación de rescate.

Ante la situación, se desplazaron al lugar una unidad básica, una unidad avanzada y personal especializado en rescate vertical, quienes, tras varios minutos de intensa búsqueda, lograron localizar a la pequeña.

La Cruz Roja confirmó que lograron extraerla de la fosa con vida, tenía tierra en su boca y fue trasladado en condición delicada al Hospital de Niños.

El parque donde ocurrió el accidente es frecuentado por familias y se encuentra en una zona de alto tránsito peatonal.