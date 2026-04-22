Niña está grave tras ataque de perro en Heredia

Una niña de aproximadamente 8 años de edad fue atacada por un perro en La Ribera de Belén la tarde de este martes.

El incidente ocurrió a unos 200 metros al sur de la escuela Chaves Murillo, donde vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja, la menor fue atendida en el sitio y trasladada grave al Hospital San Vicente de Paúl.

Además, se reportó que una segunda persona resultó herida durante el ataque, aunque no recibió atención por parte de la Cruz Roja.

Las autoridades mantienen seguimiento del caso; de momento, el centro médico no ha brindado un reporte sobre el estado de la menor.