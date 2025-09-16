Niña de un año sufre graves quemaduras con agua hirviendo en zona indígena de Talamanca

Una niña de un año y medio sufrió graves quemaduras en todo el cuerpo tras sufrir un accidente con agua hirviendo en el sector de Bajo Bley, al sur de Telire, en Talamanca, Limón.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes.



La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y coordina el traslado aéreo de la menor para recibir atención médica especializada. Sin embargo, las fuertes lluvias que afectan la zona complican la operación de evacuación.



Como medida preventiva, equipos de socorro de la benemérita institución se movilizan hacia Alto Cohen, ante la posibilidad de que el vuelo no pueda realizarse.

De no poderse realizar el traslado aéreo, la extracción a pie sería la única opción, lo cual representaría alrededor de 15 horas de caminata hasta un centro de salud.

