Niña de tres años y dos personas más sobreviven a caída de rayo

Tres personas, entre ellos una niña de tres años, sobrevivieron al impacto de un rayo en Katira de Guatuso.



El hecho ocurrió a las 4:30 de la tarde del domingo en la comunidad de San Miguel.

Las víctimas caminaban hacia un bingo que había en Katira cuando comenzó a llover de manera intensa, vieron una manga para montar ganado a los camiones a unos 30 metros de donde estaban y pensaron en refugiarse ahí mientras pasaba el aguacero.

Unos tres minutos de estar escampando en ese lugar sintieron el impacto.

“Yo vi nada más que mi señora pegó un grito y la chiquita como que se guindó del cuello de ella y yo no puedo hablar, solo vi que perdieron el equilibrio, cayeron en cámara lenta, luego me fui yo después, también perdí el equilibrio, pero iba un poco más consciente, no podía mover la pierna ni el brazo, luego pude alcanzar a la bebé”, relató Jimmy Martínez, sobrevivió al rayo.