Niña de dos años muere tras caer en sanitario de hueco en Los Chiles

Una niña de dos años murió la mañana de este martes tras caer a un sanitario artesanal de hueco en el sector de El Amparo, en Los Chiles, según informaron las autoridades de emergencia.

La alerta fue recibida por la Cruz Roja Costarricense a las 7:11 a. m., cuando se reportó que una menor se encontraba dentro de un pozo. Ante la emergencia, la institución movilizó una unidad básica y personal de primera intervención con equipo de rescate hacia el lugar.

Gabriel Quirós, vocero de la Cruz Roja Costarricense, indicó que la institución recibió una solicitud de ayuda tras el reporte de una niña que, al parecer, cayó a un servicio de hueco artesanal en el sector de Los Chiles.

Según explicó, una vez en el lugar, el personal de emergencia confirmó que la menor se encontraba dentro del hueco, por lo que procedió a asegurar el área y ejecutar las maniobras necesarias para extraer el cuerpo hacia una zona segura.

Tras la extracción, los cruzrojistas confirmaron que la menor se encontraba sin signos de vida. La niña se encontraba dentro del hueco de aproximadamente un metro de profundidad y lleno de agua.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales para las diligencias.