Niña de cinco años muere ahogada en río de Ciudad Cortés

La mañana de este martes, a las 9:40 a.m., la Cruz Roja Costarricense recibió una llamada de auxilio mediante el sistema de emergencias 9-1-1, que alertaba sobre una menor encontrada en el río Balsar, en Ciudad Cortés de Osa.



Según informó la institución, al llegar al sitio los socorristas ubicaron a una niña de cinco años, quien fue extraída del agua en condición de paro cardiaco.

"El personal aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 20 minutos, sin obtener resultados favorables", indicó Wagner Leiva, de la Cruz Roja.

Tras confirmarse el fallecimiento, la escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública para los procedimientos correspondientes.



Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incidente.