Niña de 9 años muere tras choque frontal en Osa

Un violento accidente de tránsito cobró la vida de una niña de 9 años, luego de que el vehículo en el que viajaba fuera impactado de frente por otro automóvil que transportaba gran cantidad de licor de contrabando.



Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró este martes a la 1 a. m. en un sector conocido como Coronado, sobre un puente Bailey que permite el paso de un solo vehículo a la vez.

"De acuerdo con los testigos, el automóvil en el que se desplazaba la menor y su madre se encontraba cruzando el puente, mientras varios carros esperaban su turno en el extremo contrario.

"Sin embargo, un vehículo que venía en sentido opuesto habría sobrepasado a todos los automotores que aguardaban y, al ingresar al puente, colisionó de frente contra el carro de las víctimas", dijo la Policía Judicial.

El conductor implicado en el choque huyó del sitio. En el interior del automóvil se halló una importante cantidad de licor, que se presume es de contrabando.

La Policía Fiscal se encuentra a cargo del cargamento hallado, mientras que el OIJ ahora investiga el caso como un aparente delito de homicidio culposo.

"La menor viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto. No obstante, será la autopsia la que determine oficialmente la causa de su fallecimiento", agregó el OIJ.

La madre de la menor fue se traslada en una condición urgente hacia al Hospital Tomás Casas.

