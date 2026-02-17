Niña de 9 años fue rescatada de estructura tipo búnker en Cartago

Una menor de 9 años fue rescatada de una estructura tipo búnker en Cartago, durante una intervención policial realizada en el dique Miraflores, en el barrio Loyola.

El operativo se efectuó como parte de las acciones para atender la crisis de inseguridad que enfrenta la provincia.

Según informaron las autoridades, la niña se encontraba sola al momento de la llegada de los oficiales. Ante esta situación, se coordinó con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para el abordaje y protección del caso.