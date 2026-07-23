Niña de 6 años sale del hospital tras cinco días internada por presunto ataque de su padre

La niña de 6 años que permaneció cinco días hospitalizada tras un presunto ataque de su padre en Naranjo, Alajuela, ya recibió el alta médica y se recupera junto a su familia.

Juan José Vargas Fallas, tío de la menor, confirmó a Teletica.com que la niña ya come y presenta una mejoría en su estado de salud.

La revisión de Medicatura Forense para descartar una posible agresión sexual aún está pendiente, según explicó el familiar.

El Juzgado Penal de Grecia ordenó seis meses de prisión preventiva contra el papá de la menor, un hombre de apellido Hernández. La Fiscalía lo investiga por tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad de una mujer, maltrato, amenazas y daño patrimonial.

Los hechos ocurrieron el domingo en Naranjo. La menor terminó hospitalizada tras un incidente en vía pública. Según la investigación, el sospechoso presuntamente la estranguló hasta dejarla inconsciente.

La madre de la niña relató que recibió una llamada desde un número desconocido minutos antes del ataque. Según su versión, el hombre habría amenazado con matar a la menor.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino con el grupo familiar y coordinó acciones con el Ministerio Público.

La investigación también contempla hechos en perjuicio de la madre de la niña. El caso trascendió luego de la difusión de un video en redes sociales y otras plataformas.

Con la prisión preventiva, el sospechoso permanecerá detenido mientras avanza la investigación judicial.