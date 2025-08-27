Niña de 4 años sale ilesa de ataque armado que dejó un muerto en Limón

Una niña de 4 años salió ilesa de un ataque armado que dejó un muerto en Limón.

El hecho ocurrió este miércoles frente a una guardería ubicada entre el sector de Palmeras y barrio Pueblo Nuevo, a escasos tres kilómetros del centro de la provincia.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aparentemente, la menor estaba en el mismo carro que el hombre adulto que fue asesinado. Este medio supo que, tras lo ocurrido, fue puesta a salvo en el jardín de niños, donde se reunió con un familiar.

“El ofendido se encontraba dentro de un automóvil, en vía pública. Aparentemente, es abordado por cuatro sujetos, quienes, al parecer, se desplazaban también en un automóvil y le dispararon en múltiples ocasiones”, detalló la Policía Judicial.

La víctima fue identificada por las autoridades con el apellido Rodríguez, de nacionalidad nicaragüense.

Las autoridades investigan si un vehículo que apareció en llamas, muy cerca del lugar, en Envaco, tiene relación o no con el homicidio.

Los agentes judiciales se hicieron cargo de las pesquisas para determinar el móvil del crimen y encontrar a los responsables.