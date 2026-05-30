Niña de 3 años permanece internada tras beber herbicida que estaba en botella de refresco

Una niña de tres años permanece hospitalizada en condición delicada luego de sufrir complicaciones graves por la intoxicación con un herbicida altamente peligroso, el cual, al parecer, ingirió por accidente.

De acuerdo con el Hospital Nacional de Niños, la menor ingirió la sustancia tóxica que se encontraba en una botella de refresco.

Este mismo producto químico ya había provocado la muerte de una niña de 11 años días atrás, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades de salud.

Ante estos casos, los médicos hacen un llamado urgente a los padres de familia para mantener los herbicidas y sustancias peligrosas fuera del alcance de los niños, con el fin de evitar tragedias similares.